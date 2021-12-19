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Нападающего «Далласа» унесли на носилках после жёсткого силового приёма

Нападающего «Далласа» унесли на носилках после жёсткого силового приёма
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На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) в данный момент проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». После первого периода хозяева ведут – 2:0. Обе шайбы забросил Джо Павелски.

На третьей минуте матча нападающий «Далласа» Таннер Керо серьёзно пострадал после силового приёма в исполнении игрока «Чикаго» Бретта Коннолли. Хоккеиста «Старз» унесли с площадки на носилках. Видео силового приёма можно посмотреть здесь.

В «Твиттере» «Даллас Старз» появилась информация о том, что игрок находится в сознании, он будет доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

13 декабря похожий случай произошёл с защитником «Колорадо Эвеланш» Джейкобом Макдональдом, пострадавшим после столкновения с игроком «Флорида Пантерз» Райаном Ломбергом.

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