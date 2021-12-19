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Канадцы Макьюэн и Хитерингтон провели яркий бой в матче «Филадельфия» — «Оттава»

Канадцы Макьюэн и Хитерингтон провели яркий бой в матче «Филадельфия» — «Оттава»
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Канадский нападающий «Филадельфии Флайерз» Зак Макьюэн провел схватку на кулаках с Диллоном Хитерингтоном, канадским защитником «Оттавы Сенаторз».

Видео инцидента, который произошёл во втором периоде матча «Филадельфии» с «Оттавой», выставил в своём «твиттере» Sportsnet.

Отбросив клюшки в сторону, хоккеисты провели жёсткий спарринг в центре площадки в присутствии двух рефери, которые с трудом смогли разнять игроков. Одноклубники хоккеистов и зрители поддерживали дерущихся, но судьи прекратили поединок удалением обоих игроков на 5 минут.

Матч «Филадельфии» с «Оттавой» состоялся 19 декабря на стадионе «Уэллс Фарго-центр» (Филадельфия, США) и закончился победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Филадельфию» отличились Клод Жиру, Оскар Линдблом и Джоэль Фараби, а за «Оттаву» забрасывали Тим Штюцле, Алекс Форментон и Артём Зуб. В овертайме точный бросок защитника Трэвиса Санхайма принёс победу «Флайзерз» в этой игре.

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