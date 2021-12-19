Хеллебайк: ковид-протоколы, скорее, причиняют вред, нежели приносят пользу

Вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк поделился мнением о ковид-протоколах НХЛ.
«Все эти ковид-протоколы слишком жёстки по отношению к людям. Они, скорее, причиняют вред, нежели приносят пользу. Все, с кем я разговаривал, согласны со мной. Мы должны иметь право сами принимать решения. Наши болельщики должны иметь возможность приходить на игры и поддерживать команду, это поможет объединить общество и воодушевить людей. Из-за всех ограничений это то, чего я жду больше всего. По-моему, все эти ограничения очень тяжело переносить, ведь мы не можем жить так, как хотели бы. Когда лига возвращает ограничения, мне кажется, она не думает о том, как это повлияет на людей.
Все игроки выбрали находиться здесь, мы все вакцинировались, принесли жертву, чтобы показать людям, что заботимся о них. Вот почему мы этим занимаемся – для болельщиков. Мы делаем так, чтобы им было за кого болеть и что смотреть. Не хочу углубляться, ведь это слишком личное, но думаю, что решение должны принимать люди», – цитирует Хеллебайка журналист Майк Макинтайр в «Твиттере».
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