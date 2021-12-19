Шайба раскололась напополам после попадания в перекладину
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Сегодня, 19 декабря, в матче канадской ВХЛ между «Медисин Хат Тайгерс» и «Летбридж Урикейнс» шайба раскололась после попадания в перекладину.
За две минуты до конца первого периода при счёте 2:0 в пользу «Летбриджа» шайба попала в перекладину после броска игрока ведущей в счёте команды и раскололась пополам.
Права на видео принадлежат ВХЛ. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте подкаста Spittin' Chiclets.
По итогам матча победу одержал «Летбридж» со счётом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).
В турнирной таблице «Летбридж» с 26 очками после 25 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции, «Медисин» замыкает таблицу той же конференции. По итогам регулярного чемпионата восемь команд выйдут в плей-офф.
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