Лазушин не сыграет на Олимпиаде в Пекине. Он расторг контракт с «Куньлунем»

Голкипер Александр Лазушин расторг контракт с «Куньлунь Ред Стар» по обоюдному согласию сторон. Таким образом, хоккеист не примет участие в Олимпиаде-2022, сообщает клуб в «Инстаграме».



Сообщается, что ого дело о натурализации не соответствовало критериям из-за перерывов в выступлениях за китайские команды. Несмотря на все усилия, предпринятые «Куньлунем» и Спортивной администрацией Китая, не удалось получить специальное разрешение Международной федерации хоккея на китайское спортивное гражданство для Александра.



Поскольку нынешний состав команды составлен в соответствии с составом сборной Китая на зимних Олимпийских играх, команда была вынуждена принять решение расстаться с Лазушиным.

Хоккеист выступал за китайский клуб с сезона-2018/2019, но в сезоне-2019/2020 играл в ярославском «Локомотиве», а в сезоне-2020/2021 выступал за «Куньлунь», рижское «Динамо» и «Детву».