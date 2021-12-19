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Состав сборной США на Олимпиаду-2022 по версии ESPN

Состав сборной США на Олимпиаду-2022 по версии ESPN
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Издание ESPN представило свой состав сборной США на Олимпийские игры в Пекине (Китай), которые пройдут в 2022 году.

F1: Макс Пасиоретти – Остон Мэттьюс – Патрик Кейн;
F2: Мэттью Ткачук – Дилан Ларкин – Алекс Дебринкэт;
F3: Джонни Гудро – Джо Павелски – Ти Джей Оши;
F4: Джейк Гюнцель – Крис Крайдер – Блейк Коулман.

D1: Райан Макдона – Адам Фокс;
D2: Зак Веренски – Сет Джонс;
D3: Джон Карлсон – Чарли Макэвой.

Вратари: Коннор Хеллебайк, Джон Гибсон, Тэтчер Демко.

Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.

Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.

Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

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