Свыше 100 хоккеистов находятся в ковид-протоколе НХЛ, трое из них — россияне

Свыше 100 хоккеистов на данный момент помещены в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Среди них есть трое россиян.



«Аризона Койотс» – 3

«Бостон Брюинз» – 9

«Калгари Флэймз» – 19

«Каролина Харрикейнз» – 6

«Колорадо Эвеланш» – 5

«Детройт Ред Уингз» – 6

«Эдмонтон Ойлерз» – 5

«Флрида Пантерз» – 7

«Лос-Анджелес Кингз» – 2

«Монреаль Канадиенс» – 1

«Нэшвилл Предаторз» – 8

«Нью-Джерси Дэвилз» – 8

«Нью-Йорк Айлендерс» – 1

«Нью-Йорк Рейнджерс» – 1

«Филадельфия Флайерз» – 2

«Сиэтл Кракен» – 4

«Сент-Луис Блюз» – 1

«Торонто Мэйпл Лифс» – 7

«Ванкувер Кэнакс» – 6

«Вашингтон Кэпиталз» – 3.



Среди них трое россиян – это Никита Задоров («Калгари»), Андрей Свечников («Каролина») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).