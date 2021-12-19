Свыше 100 хоккеистов находятся в ковид-протоколе НХЛ, трое из них — россияне
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Свыше 100 хоккеистов на данный момент помещены в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Среди них есть трое россиян.
«Аризона Койотс» – 3
«Бостон Брюинз» – 9
«Калгари Флэймз» – 19
«Каролина Харрикейнз» – 6
«Колорадо Эвеланш» – 5
«Детройт Ред Уингз» – 6
«Эдмонтон Ойлерз» – 5
«Флрида Пантерз» – 7
«Лос-Анджелес Кингз» – 2
«Монреаль Канадиенс» – 1
«Нэшвилл Предаторз» – 8
«Нью-Джерси Дэвилз» – 8
«Нью-Йорк Айлендерс» – 1
«Нью-Йорк Рейнджерс» – 1
«Филадельфия Флайерз» – 2
«Сиэтл Кракен» – 4
«Сент-Луис Блюз» – 1
«Торонто Мэйпл Лифс» – 7
«Ванкувер Кэнакс» – 6
«Вашингтон Кэпиталз» – 3.
Среди них трое россиян – это Никита Задоров («Калгари»), Андрей Свечников («Каролина») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).
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