Стал известен расклад, при котором сборная России выиграет Кубок Первого канала

Сегодня, 19 декабря, пройдут заключительные матчи Кубка Первого канала, который проходит в Москве на «ЦСКА-Арене». В 11:00 сыграют сборные Чехии и Швеции, а в 15:30 сборная России встретится с Финляндией.



В активе россиян победы над канадцами (4:3), шведами (1:0) и чехами (5:2). Финны в вынесенном матче в Праге обыграли по буллитам Чехию (3:2), а вчера в Москве взяли верх над командой Канады (4:1). В сегодняшнем очном противостоянии будет решён вопрос о победителе турнира.



Поскольку команды провели разное количество матчей (Финляндия не играла со Швецией), места будут распределены по проценту набранных очков.



Это означает, что сборной России для завоевания титула достаточно не проиграть в основное время. В случае победы Финляндии по итогам трёх периодов она станет победителем турнира.

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