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В канадской ВХЛ забили гол после лакросс-паса

В канадской ВХЛ забили гол после лакросс-паса
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Сегодня, 19 декабря, в канадской ВХЛ состоялся матч регулярного чемпионата, в котором встречались «Спокан Чифс» и «Портленд Уинтерхокс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

Четвёртую шайбу в составе «Портленда» забросил Джеймс Стефан после лакросс-паса Кросса Ханаса.

Права на видео принадлежат ВХЛ. Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте «Портленд Уинтерхокс».

Напомним, ранее подобный гол забил «Анахайм Дакс», когда в матче с «Баффало Сэйбрз» Сонни Милано забросил после аналогичного паса Тревора Зеграса.

После гола Сонни Милано известный тренер и эксперт Джон Торторелла негативно отреагировал на это событие, сказав, что в 2000-х годах за такое бы оторвали голову.

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