В канадской ВХЛ забили гол после лакросс-паса
Поделиться
Сегодня, 19 декабря, в канадской ВХЛ состоялся матч регулярного чемпионата, в котором встречались «Спокан Чифс» и «Портленд Уинтерхокс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).
Четвёртую шайбу в составе «Портленда» забросил Джеймс Стефан после лакросс-паса Кросса Ханаса.
Права на видео принадлежат ВХЛ. Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте «Портленд Уинтерхокс».
Напомним, ранее подобный гол забил «Анахайм Дакс», когда в матче с «Баффало Сэйбрз» Сонни Милано забросил после аналогичного паса Тревора Зеграса.
После гола Сонни Милано известный тренер и эксперт Джон Торторелла негативно отреагировал на это событие, сказав, что в 2000-х годах за такое бы оторвали голову.
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
11:30
-
11:23
-
11:14
-
11:11
-
10:49
-
10:43
-
10:39
-
10:32
-
10:29
-
10:21
-
10:00
-
09:56
-
09:38
-
09:30
-
09:19
-
09:01
-
08:41
-
08:34
-
08:26
-
08:19
-
08:00
-
07:57
-
07:09
-
06:52
-
06:43
-
05:57
-
05:51
-
05:02
-
03:31
-
01:31
- 18 декабря 2021
-
23:35
-
23:10
-
22:58
-
22:39
-
22:29
Партнерский контент