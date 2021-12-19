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ESPN представил свой состав сборной Чехии на Олимпиаду-2022

ESPN представил свой состав сборной Чехии на Олимпиаду-2022
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Издание ESPN представило свой состав сборной Чехии на олимпийские игры в Пекине (Китай), которые пройдут в 2022 году.

F1: Ондржей Палат – Давид Крейчи – Дэвид Пастрняк;
F2: Филип Задина – Томас Хертль – Якуб Ворачек;
F3: Доминик Кубалик – Павел Заха – Мартин Нечас;
F4: Лукаш Седлак – Радек Факса – Томаш Хика.

D1: Филип Гронек – Ян Рутта;
D2: Радим Симек – Радко Гудас;
D3: Лукаш Клок– Михал Кемпни.

Вратари: Петр Мразек, Павел Франкоуз, Витек Ванечек.

Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.

Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.

Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

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