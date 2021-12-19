С. Зубов рассказал о первой тренировке молодёжной сборной после карантина

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов рассказал о работе команды в преддверии молодёжного чемпионата мира — 2022.
«Практически три дня провели на карантине, было приятно выбраться из закрытого помещения, снова собраться всем вместе. Ребята тяжеловато входили в ритм тренировки на льду, но уже к середине вкатились. Молодой организм – энергии накопилось немало, поэтому и занятие прошло хорошо. Мы довольны.
Ребята не катались несколько дней – это сразу даёт о себе знать. Сначала они позанимались с тренером по физподготовке, затем вышли на лёд – и мы не стали форсировать события. Дали почувствовать лёд, правильное скольжение.
С опытом акклиматизация проходит легче? На самом деле, с возрастом это, наоборот, даётся тяжелее. А что касается ребят – даже не сомневаюсь, что уже через пару дней они войдут в режим и будут чувствовать себя намного легче в этом часовом поясе.
Сократится количество игр перед МЧМ? Конечно, мы рассматривали игру, которая должна была состояться завтра, как один из этапов подготовки к турниру: посмотреть тройки, определиться со спецбригадами. Но мы с остальными сборными в одинаковой ситуации, будем находить методы в тренировочном процессе.
С кем бы хотелось сыграть? Не будем гадать. Ситуация меняется каждый день, официальные лица обеспокоены безопасностью всех участников. Наша задача – не выбирать соперника, а планомерно готовиться к старту», – цитирует Зубова официальный сайт ФХР.
Ранее сообщалось, что 23 декабря россияне сыграют выставочный матч с Канадой.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).
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