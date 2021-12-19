Брукс: игроки должны отказаться от Олимпиады. Поездка в Пекин выглядит неразумной

Известный журналист Ларри Брукс призвал лигу разработать новые меры борьбы с коронавирусом и отказаться от поездки на Олимпиаду.



«НХЛ ввела усиленные ковид-протоколы, но проблема в том, что это по большей части прошлогодние протоколы, только более строгие. Лига должна разработать меры, отвечающие нынешним обстоятельствам, а не прошлогодним.



Игроки должны отказаться от Олимпиады. Поездка в Пекин выглядит неразумной. Игроки, сдавшие на Играх положительный тест, должны будут уйти на длительный карантин в Китае. И что, погоня за медалью этого стоит? А что, если в одной сборной окажутся сразу несколько заражённых? Всё, вон с турнира?



Во время карантина от трёх до пяти недель игрок не сможет кататься. И сколько он ещё пробудет вне состава после возвращения в Северную Америку? И снова, неужели это того стоит? В какой момент настойчивые требования отпустить игроков на Олимпиаду станут проявлением эгоизма?



Профсоюз игроков должен вежливо отказаться и сделать это сейчас, чтобы у лиги появились три недели, на которые можно будет попытаться запланировать перенесённые матчи. Ведь на многих аренах свободных дат осталось немного. Возможно даже, что некоторым командам придётся играть домашние матчи на выезде? Послушайте, самая сложная часть – это не продление паузы на несколько дней. Самое сложное – разработать такой план возобновления сезона, чтобы сохранить целостность на льду и защитить здоровье своих работников. И если для этого придётся начинать с самого начала, так тому и быть. Это тяжело, но НХЛ и профсоюз должны это сделать», — написал Брукс в колонке в NY Post.