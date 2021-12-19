Крикунов: думаю, российские игроки НХЛ полетят в Пекин, американцы и канадцы — не ручаюсь

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине.



«В своё время у нас в Турине собрались все сильнейшие хоккеисты мира, что не помешало нам пройти ту же Канаду. Чутьё мне подсказывает, что и в Пекине, несмотря на последние отмены матчей в НХЛ, вероятнее всего, сработает план «А». Но с оговоркой.



Мне понятен настрой российских игроков НХЛ. Думаю, если будет объявлена пауза в их чемпионате, то все наши звёзды НХЛ в Пекин полетят. А вот за всех американцев и канадцев не ручаюсь. У них, судя по прессе, уже пошли какие-то сомнения и даже отказы. Они – парни более прагматичные и менее рисковые: кто-то может испугаться карантина, кто-то – китайской специфики, кто-то травм. Сегодня в мире возможно всё. Любой сценарий нужно заранее прорабатывать, ничто не должно стать сюрпризом. Этого и пожелаю нашей сборной», – цитирует Крикунова Russia-Hockey.

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