Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Швеция одержала первую победу на Кубке Первого канала — 2021, обыграв Чехию

Швеция одержала первую победу на Кубке Первого канала — 2021, обыграв Чехию
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся очередной матч Кубка Первого канала между сборными Чехии и Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

На 6-й минуте Густав Рюдаль вывел шведов вперёд после паса Эмиля Ларссона, на 32-й Милан Гулаш сравнял счёт с передач Владимира Соботки и Петра Заморски. На 36-й чехи вышли вперёд – отличился Ян Коварж, ему ассистировали Милан Гулаш и Андрей Нестрашил.

На 45-й минуте Лукас Бенгссон вновь сделал счёт равным после паса Фредерика Олофссона, на 55-й Тим Хед в большинстве забросил третью шайбу шведов. Его ассистент – Линус Хульстрём.

Сборная Швеции одержала первую победу на турнире, Чехия завершила Кубок Первого канала с тремя поражениями.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
19 декабря 2021, воскресенье. 11:00 МСК
Чехия
Окончен
2 : 3
Швеция
0:1 Рюдаль (Ларссон) – 05:48' (5x5)   1:1 Гулаш (Соботка, Заморски) – 31:09' (5x5)   2:1 Коварж (Гулаш, Нестрашил) – 35:48' (5x5)   2:2 Бенгтссон (Олофссон) – 44:13' (5x4)   2:3 Хед (Хультстрём) – 54:44' (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021