Швеция одержала первую победу на Кубке Первого канала — 2021, обыграв Чехию

Сегодня, 19 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся очередной матч Кубка Первого канала между сборными Чехии и Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).



На 6-й минуте Густав Рюдаль вывел шведов вперёд после паса Эмиля Ларссона, на 32-й Милан Гулаш сравнял счёт с передач Владимира Соботки и Петра Заморски. На 36-й чехи вышли вперёд – отличился Ян Коварж, ему ассистировали Милан Гулаш и Андрей Нестрашил.

На 45-й минуте Лукас Бенгссон вновь сделал счёт равным после паса Фредерика Олофссона, на 55-й Тим Хед в большинстве забросил третью шайбу шведов. Его ассистент – Линус Хульстрём.

Сборная Швеции одержала первую победу на турнире, Чехия завершила Кубок Первого канала с тремя поражениями.