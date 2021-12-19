Швеция одержала первую победу на Кубке Первого канала — 2021, обыграв Чехию
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Сегодня, 19 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся очередной матч Кубка Первого канала между сборными Чехии и Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).
На 6-й минуте Густав Рюдаль вывел шведов вперёд после паса Эмиля Ларссона, на 32-й Милан Гулаш сравнял счёт с передач Владимира Соботки и Петра Заморски. На 36-й чехи вышли вперёд – отличился Ян Коварж, ему ассистировали Милан Гулаш и Андрей Нестрашил.
На 45-й минуте Лукас Бенгссон вновь сделал счёт равным после паса Фредерика Олофссона, на 55-й Тим Хед в большинстве забросил третью шайбу шведов. Его ассистент – Линус Хульстрём.
Сборная Швеции одержала первую победу на турнире, Чехия завершила Кубок Первого канала с тремя поражениями.
Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
19 декабря 2021, воскресенье. 11:00 МСК
Чехия
Окончен
2 : 3
Швеция
0:1 Рюдаль (Ларссон) – 05:48' (5x5) 1:1 Гулаш (Соботка, Заморски) – 31:09' (5x5) 2:1 Коварж (Гулаш, Нестрашил) – 35:48' (5x5) 2:2 Бенгтссон (Олофссон) – 44:13' (5x4) 2:3 Хед (Хультстрём) – 54:44' (5x4)
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