Сборная России сыграет с Финляндией на Кубке Первого канала в белой ретроформе

Сегодня, 19 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» сборная России сыграет с командой Финляндии в заключительном матче на Кубке Первого канала. Встреча состоится в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



По итогам встречи определится победитель турнира. В этом матче россияне сыграют в белой ретроформе, сообщает Федерация хоккея России в «Твиттере».

«Прообразом формы стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964-1968 годах. В этот период команда не знала поражений на чемпионатах мира и завоевала два Олимпийских золота – в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968», – написала пресс-служба ФХР в «Твиттере».

Напомним, для победы на турнире обеим командам достаточно одержать победу.