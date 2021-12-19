Сборная России сыграет с Финляндией на Кубке Первого канала в белой ретроформе
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Сегодня, 19 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» сборная России сыграет с командой Финляндии в заключительном матче на Кубке Первого канала. Встреча состоится в 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
По итогам встречи определится победитель турнира. В этом матче россияне сыграют в белой ретроформе, сообщает Федерация хоккея России в «Твиттере».
«Прообразом формы стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964-1968 годах. В этот период команда не знала поражений на чемпионатах мира и завоевала два Олимпийских золота – в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968», – написала пресс-служба ФХР в «Твиттере».
Напомним, для победы на турнире обеим командам достаточно одержать победу.
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