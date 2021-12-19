Лазушин: я очень расстроен. Что с моей карьерой будет дальше — неизвестно

Экс-голкипер «Куньлунь Ред Стар» Александр Лазушин рассказал о расторжении контракта с клубом.

«Я очень удивлён и расстроен таким решением Федерации хоккея Китая. Поездка на Олимпиаду была для меня целью всего этого сезона. Но здесь чисто юридическая сторона вопроса. Всех, кому не получилось сделать гражданство, отправили домой.

Теперь остаётся ждать, как сработает мой агент. Что с моей карьерой будет дальше – неизвестно», — цитирует Лазушина Sport24.

Напомним, голкиперу отказали в получении китайского спортивного гражданства. Таким образом, игрок не сможет выступать на Олимпиаде-2022. Ранее «Куньлунь» расторг контракты со всеми игроками, которые не будут играть за сборную Китая на Олимпийских играх — 2022.