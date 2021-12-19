Россия — Финляндия: Мереля открыл счёт за полторы минуты до окончания первого периода

Сегодня, 19 декабря, сборная России по хоккею проводит свой заключительный матч на Кубке Первого канала 2021 года. Подопечные Алексея Жамнова на «ЦСКА-Арене» в Москве встречаются с командой Финляндии.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



По окончании первого периода счёт 1:0 в пользу финнов. На 19-й минуте счёт открыл форвард Валттери Мереля. Йоонас Няттинен в падении сделал передачу на пятак, откуда Мереля с нескольких попыток протолкнул шайбу под щитками Федотова.

Напомним, на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Финляндии заняла второе место, россияне расположились на третьей строчке в таблице. Победитель сегодняшней встречи станет обладателем Кубка Первого канала.