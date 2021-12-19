Россия — Финляндия: Мереля открыл счёт за полторы минуты до окончания первого периода
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Сегодня, 19 декабря, сборная России по хоккею проводит свой заключительный матч на Кубке Первого канала 2021 года. Подопечные Алексея Жамнова на «ЦСКА-Арене» в Москве встречаются с командой Финляндии.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
По окончании первого периода счёт 1:0 в пользу финнов. На 19-й минуте счёт открыл форвард Валттери Мереля. Йоонас Няттинен в падении сделал передачу на пятак, откуда Мереля с нескольких попыток протолкнул шайбу под щитками Федотова.
Напомним, на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Финляндии заняла второе место, россияне расположились на третьей строчке в таблице. Победитель сегодняшней встречи станет обладателем Кубка Первого канала.
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