Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Иди и сделай прививку». Форвард «Нью-Джерси» вступил в перепалку с игроком «Детройта»

«Иди и сделай прививку». Форвард «Нью-Джерси» вступил в перепалку с игроком «Детройта»
Комментарии

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

По ходу матча защитник «Нью-Джерси» Мэйсон Гиртсен вступил в словесную перепалку с форвардом «Детройта» Тайлером Бертуцци.

Нападающий «Ред Уингз» толкнул соперника в спину на пятаке, затем между хоккеистами завязалась потасовка, но судьи разняли игроков. После этого Гиртсен крикнул Бертуцци: «Иди и сделай прививку».

Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.

«Детройт» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 31 матча набрав 33 очка. «Нью-Джерси» — на 12-й строчке таблицы Востока, имея в своём активе 25 баллов после 29 встреч.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021