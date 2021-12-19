Россия — Финляндия: Федотов сделал серию суперсейвов в меньшинстве

Сегодня, 19 декабря, сборная России по хоккею проводит свой заключительный матч на Кубке Первого канала 2021 года. Подопечные Алексея Жамнова на «ЦСКА-Арене» в Москве встречаются с командой Финляндии.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 14-й минуте второго периода счёт 1:0 в пользу финской команды.



Во втором периоде голкипер сборной России Иван Федотов сделал несколько сейвов во время атаки Финляндии в ситуации «4 на 5».

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Единственную шайбу к данной минуте забросил на 19-й минуте первого периода форвард Валттери Мереля. Йоонас Няттинен в падении сделал передачу на пятак, откуда Мереля с нескольких попыток протолкнул шайбу под щитками Федотова.