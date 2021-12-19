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Россия — Финляндия: Минулин сравнял счёт, добив шайбу в пустые ворота

Россия — Финляндия: Минулин сравнял счёт, добив шайбу в пустые ворота
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Сегодня, 19 декабря, сборная России по хоккею проводит свой заключительный матч на Кубке Первого канала 2021 года. Подопечные Алексея Жамнова на «ЦСКА-Арене» в Москве встречаются с командой Финляндии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте второго периода счёт ничейный — 1:1.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

На 37-й минуте ответную шайбу забросил нападающий сборной России Артём Минулин. Бросок Григоренко из левого круга вбрасывания пришёлся в штангу, но Минулин прочитал отскок шайбы, добив с пятака.

Напомним, на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Финляндии заняла второе место, россияне расположились на третьей строчке в таблице. Победитель сегодняшней встречи станет обладателем Кубка Первого канала.

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