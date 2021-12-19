Сборная Финляндии одержала победу на Кубке Первого канала, в овертайме обыграв Россию

Сборная Финляндии стала обладателем Кубка Первого канала, в овертайме одержав победу в матче с Россией со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».
На 19-й минуте счёт открыл финский форвард Валттери Мереля. Йоонас Няттинен в падении сделал передачу на пятак, откуда Мереля с нескольких попыток протолкнул шайбу под щитками Федотова.
На 36-й минуте ответную шайбу забросил российский защитник Артём Минулин. Бросок Михаила Григоренко из левого круга вбрасывания пришёлся в ближнюю штангу, но Минулин прочитал отскок шайбы, добив с пятака. На 45-й минуте в ситуации «пять на четыре» второй гол финнов забил Сакари Маннинен. Йоонас Кемппайнен навязал борьбу на пятаке, шайба отскочила на клюшку Маннинена, который бросил точно под ближнюю штангу.
На 58-й минуте сравнял счёт защитник Вячеслав Войнов. Он мощным щелчком от синей линии прошил Харри Сятери.
Решающую шайбу в овертайме забросил Сакари Маннинен. Российская сборная сменила вратаря на полевого, но после долгого контроля шайбы финны совершили перехват, Маннинен готов был её отправить в пустые ворота, но получил по ногам. Такая подножка трактуется как взятие ворот.
- 19 декабря 2021
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