Результаты матчей игрового дня и итоговая таблица Кубка Первого канала — 2021

Сегодня, 19 декабря, в заключительный игровой день состоялись два матча Кубка Первого канала, в которых встречались сборная России с командой Финляндии, а также Швеция – со сборной Чехии.
В стартовом матче дня сборная Швеции одержала победу над командой Чехии со счётом 3:2. В составе шведов заброшенными шайбами отметились Густав Рюдаль, Лукас Бенгтссон и Тим Хед. У команды Чехии отличились Милан Гулаш и Ян Коварж.
Во второй встрече сборная Финляндии одержала победу над Россией в овертайме со счётом 3:2. В составе россиян отличились Артём Минулин и Вячеслав Войнов, у финнов — Валлтери Мереля, Сакари Маннинен (дубль).
Таким образом, сборная Финляндии стала победителем Кубка Первого канала, набрав семь очков в трёх играх. Второе место заняла команда России – семь очков после трёх матчей (без учёта встречи с Канадой).
- 19 декабря 2021
-
19:15
-
19:11
-
19:03
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:12
-
18:08
-
18:04
-
17:48
-
17:17
-
17:00
-
16:52
-
16:41
-
16:35
-
16:10
-
16:05
-
15:30
-
15:26
-
14:38
-
14:09
-
14:06
-
13:54
-
13:30
-
13:28
-
13:12
-
13:00
-
12:49