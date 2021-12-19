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Результаты матчей игрового дня и итоговая таблица Кубка Первого канала — 2021

Результаты матчей игрового дня и итоговая таблица Кубка Первого канала — 2021
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Сегодня, 19 декабря, в заключительный игровой день состоялись два матча Кубка Первого канала, в которых встречались сборная России с командой Финляндии, а также Швеция – со сборной Чехии.

В стартовом матче дня сборная Швеции одержала победу над командой Чехии со счётом 3:2. В составе шведов заброшенными шайбами отметились Густав Рюдаль, Лукас Бенгтссон и Тим Хед. У команды Чехии отличились Милан Гулаш и Ян Коварж.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
19 декабря 2021, воскресенье. 11:00 МСК
Чехия
Окончен
2 : 3
Швеция
0:1 Рюдаль (Ларссон) – 05:48' (5x5)   1:1 Гулаш (Соботка, Заморски) – 31:09' (5x5)   2:1 Коварж (Гулаш, Нестрашил) – 35:48' (5x5)   2:2 Бенгтссон (Олофссон) – 44:13' (5x4)   2:3 Хед (Хультстрём) – 54:44' (5x4)

Во второй встрече сборная Финляндии одержала победу над Россией в овертайме со счётом 3:2. В составе россиян отличились Артём Минулин и Вячеслав Войнов, у финнов — Валлтери Мереля, Сакари Маннинен (дубль).

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
19 декабря 2021, воскресенье. 15:30 МСК
Россия
Окончен
2 : 3
ОТ
Финляндия
0:1 Мереля (Няттинен, Саломяки) – 18:27' (5x5)   1:1 Минулин (Григоренко, Гусев) – 35:37' (5x5)   1:2 Маннинен (Хартикайнен, Кемппайнен) – 44:04' (5x4)   2:2 Войнов (Толчинский, Семёнов) – 56:22' (5x4)   2:3 Маннинен (Кемиляйнен) – 64:30' (en)

Таким образом, сборная Финляндии стала победителем Кубка Первого канала, набрав семь очков в трёх играх. Второе место заняла команда России – семь очков после трёх матчей (без учёта встречи с Канадой).

Итоговая турнирная таблица Кубка Первого канала
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