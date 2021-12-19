Результаты матчей игрового дня и итоговая таблица Кубка Первого канала — 2021

Сегодня, 19 декабря, в заключительный игровой день состоялись два матча Кубка Первого канала, в которых встречались сборная России с командой Финляндии, а также Швеция – со сборной Чехии.



В стартовом матче дня сборная Швеции одержала победу над командой Чехии со счётом 3:2. В составе шведов заброшенными шайбами отметились Густав Рюдаль, Лукас Бенгтссон и Тим Хед. У команды Чехии отличились Милан Гулаш и Ян Коварж.

Во второй встрече сборная Финляндии одержала победу над Россией в овертайме со счётом 3:2. В составе россиян отличились Артём Минулин и Вячеслав Войнов, у финнов — Валлтери Мереля, Сакари Маннинен (дубль).

Таким образом, сборная Финляндии стала победителем Кубка Первого канала, набрав семь очков в трёх играх. Второе место заняла команда России – семь очков после трёх матчей (без учёта встречи с Канадой).