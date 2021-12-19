Россия — Финляндия: судьи засчитали шайбу Войнова после долгого видеопросмотра

Сегодня, 19 декабря, сборная России по хоккею проводит свой заключительный матч на Кубке Первого канала 2021 года. Подопечные Алексея Жамнова на «ЦСКА-Арене» в Москве встречаются с командой Финляндии.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 19-й минуте третьего периода счёт ничейный — 2:2.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

На 57-й минуте шайбу в большинстве забросил защитник сборной России Вячеслав Войнов. Он мощным щелчком от синей линии прошил Сятери. Судья сначала зафиксировал помеху вратарю, но после видеопросмотра указал на центр.



Напомним, на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Финляндии заняла второе место, россияне расположились на третьей строчке в таблице. Победитель сегодняшней встречи станет обладателем Кубка Первого канала.