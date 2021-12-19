Россия уступила Финляндии, играя без вратаря. Нужно ли было снимать вратаря в овертайме?

Сборная Финляндии одержала победу на Кубке Первого канала, обыграв в овертайме команду России со счётом 3:2.



Тренерский штаб российской команды принял решение снять вратаря в дополнительное время, после чего финны сумели забросить решающую шайбу, автором которой стал Сакари Маннинен. Отметим, что Сергей Фёдоров, являющийся тренером сборной России и главным тренером ЦСКА, применяет практику снятия голкипера в овертайме в матчах армейцев в Континентальной хоккейной лиге.



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Россия уступила Финляндии, играя без вратаря. Нужно ли было снимать вратаря в овертайме?

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Таким образом, сборная Финляндии стала победителем Кубка Первого канала, набрав семь очков в трёх играх. Второе место заняла команда России – семь очков после трёх матчей (без учёта встречи с Канадой).