Статистика матча Россия — Финляндия на Кубке Первого канала — 2021

Сборная Финляндии стала обладателем Кубка Первого канала, в овертайме одержав победу в матче с Россией со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



Сборная России одержала победу по броскам по счётом 27 на 23. Также подопечные Алексея Жамнова выиграли 32 вбрасывания против 22 у Финляндии. Обе команды заработали по четыре минуты штрафного времени, реализовав по одному численному большинству.

Эта поражение стало для России первым на турнире. В стартовом на Кубке Первого канала матче российская команда победила Канаду (4:3), а затем выиграла у Швеции (1:0) и Чехии (5:2).



Сборная Финляндии стала обладателем Кубка Первого канала, также обыграв на турнире Чехию (3:2, бул.) и Канаду (4:1).