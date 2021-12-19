Вадим Шипачёв признан лучшим форвардом Кубка Первого канала

Сегодня, 19 декабря, завершился Кубок Первого канала, который проходил с 15 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



В последний игровой день сборная Швеции оказалась сильнее Чехии со счётом 3:2, а команда Финляндии переиграла в овертайме Россию (3:2, ОТ).



Лучшим нападающим турнира стал форвард сборной России Вадим Шипачёв, сумевший забросить одну шайбу и отдать две голевые передачи за три проведённых матча.



Лучшим вратарём также стал россиянин — Иван Федотов, защитником – канадец Мэт Робинсон.



Нападающий чехов Милан Гулаш получил приз лучшему бомбардиру турнира. Он сумел забросить три шайбы, а также отдать две голевых передачи за три встречи.



Напомним, победу на турнире одержала сборная Финляндии.