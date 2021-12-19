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Вадим Шипачёв признан лучшим форвардом Кубка Первого канала

Вадим Шипачёв признан лучшим форвардом Кубка Первого канала
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Сегодня, 19 декабря, завершился Кубок Первого канала, который проходил с 15 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

В последний игровой день сборная Швеции оказалась сильнее Чехии со счётом 3:2, а команда Финляндии переиграла в овертайме Россию (3:2, ОТ).

Лучшим нападающим турнира стал форвард сборной России Вадим Шипачёв, сумевший забросить одну шайбу и отдать две голевые передачи за три проведённых матча.

Лучшим вратарём также стал россиянин — Иван Федотов, защитником – канадец Мэт Робинсон.

Нападающий чехов Милан Гулаш получил приз лучшему бомбардиру турнира. Он сумел забросить три шайбы, а также отдать две голевых передачи за три встречи.

Напомним, победу на турнире одержала сборная Финляндии.

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