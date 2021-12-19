Кожевников: тренерский штаб сборной России ошибся, сняв вратаря в овертайме с Финляндией

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о матче Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии (2:3, ОТ).



«Ребята молодцы, играли сегодня здорово, бились, но есть проблема с реализацией. Были моменты в большинстве, в равных составах — их надо реализовывать, тогда всё будет вообще замечательно. Реализация зависит только от индивидуального мастерства, поэтому надо более ответственно относиться к своим моментам, которых бывает не так и много. Финны играли точно так же, как и на чемпионате мира, расположив игроков на красной и синей линиях, а мы не могли это взломать. У Гусева был момент один на один — такое надо реализовывать. У игроков должна быть ответственность к моментам, которые создаёт команда.



То, что сборной России не удалось выиграть Кубок Первого канала — это сейчас вообще не главное. Важно, чтобы все ребята понимали, что от них требует тренерский штаб: как надо играть, что делать. И игроки, и тренерский штаб — все молодцы, винить некого.



Считаю, что сегодняшнее решение снять вратаря — это ошибка тренерского штаба. Попробовали, но у нас нет таких игроков, которые хорошо бросают. Вратаря сняли, но что дальше? Можно хвалить эту задумку или ругаться, но тренерскому штабу надо было посмотреть нужно им это или нет. Считаю, сегодня это не помогло бы», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.