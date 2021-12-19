Фетисов высказался о решении сборной России убрать вратаря в овертайме при равном счёте
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение тренерского штаба сборной России в матче Кубка Первого канала с Финляндией (2:3, ОТ) снять голкипера в дополнительное время.
«Для того и нужны тренеры, чтобы сборная пользовалась всеми инструментами для получения конечного результата. Тренерский потенциал прорабатывается. Ничего страшного в том, что решили убрать вратаря и пропустили в пустые, нет», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, сборная Финляндии по хоккею стала обладателем Кубка Первого канала 2021 года, а также вышла на первое место в общем зачёте Еврохоккейтура, набрав 13 баллов после шести проведённых встреч.
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