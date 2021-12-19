Ковальчук: у НХЛ есть дедлайн по Олимпиаде — 10 января. Спокойно ждём эту дату

Менеджер сборной России Илья Ковальчук подвёл итоги Кубка Первого канала, а также матча с командой Финляндии (2:3, ОТ).



«Мы дали ребятам огромное количество информации перед турниром, было много собраний. Думаю, это тоже сказалось. Все понимают, что ответственность большая, всем сказали, что всё зависит от них, кто поедет на Олимпиаду. За этот турнир мы можем поставить команде твёрдую четвёрку. На домашнем льду хотели победить, но финны – достойный соперник. Сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше.



Кого-то выделять не стоит, но хочу отметить, что порадовали молодые ребята, которые приехали в сборную. Всем остальным хочу пожелать удачи. Донесли им в раздевалке после матча, что до сборов остался месяц, они должны позаботиться о себе, хорошо подготовиться, набрать физические кондиции. Некоторые приехали сюда с температурой, простуженными, им потребовалось чуть больше времени, чем мы думали, чтобы они набрали более или менее хорошую форму.



Более сотни игроков в протоколе НХЛ. Насколько изменились ожидания? Мы ждём 10 января, там будет всё ясно. Есть дедлайн, когда НХЛ должна объявить, поедут они на Олимпиаду или нет. Спокойно ждём эту дату», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.