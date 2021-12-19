Ковальчук: игроки в сборную берутся по качествам, у нас нет перекоса в сторону «Авангарда»

Менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал комплектование команды, а также рассказал о своих дальнейших планах.



«Раньше базовым клубом сборной был СКА, сейчас идёт перекос в сторону «Авангарда»? Что касается Чистякова, то его рекомендовали Малахов и Гончар. Когда спросили моё мнение, они услышали какие-то доводы, что мы решили его пригласить и проверить. На Олимпиаде жизнь не заканчивается, впереди большие турниры, это наш ближайший резерв, ребята, которые обязаны получить практику игры за сборную. Никакого перекоса ни в какую команду нет, нам безразлично, кто где генеральный менеджер, кто где главный тренер, у кого какой агент. Игроки берутся по качествам, которые интересны тренерскому штабу.



Когда был базовый клуб СКА, то тогда не было потолка зарплат, там строились тройки, подготовка к Олимпиаде была чуть другой. Сейчас это невозможно, поэтому такое количество ребят из разных команд.



Сейчас улетаю обратно в Северную Америку? Не прямо сейчас. Сначала соберёмся, обсудим Кубок Первого канала, каждый предоставит своё видение по каждому игроку, сделаем выводы. Что касается начала января, то моя задача – посмотреть ребят там. Надеюсь, Кучеров и Малкин вернутся. Есть чем заняться, с кем созвониться, ещё раз донести ребятам, что от них будут требовать, чтобы те, кого мы планируем вызвать на Олимпиаду, были готовы.



Есть ли шанс у кого-то из молодёжной сборной попасть на Олимпиаду? Это будет зависеть от их выступления. От всего сердца желаем им удачи, будем смотреть матчи. МЧМ – такой предновогодний турнир, который очень любят в России. Будем болеть, дай бог, чтобы ребята выиграли», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.