Борис Михайлов подвёл итоги выступления сборной России на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал выступление сборной России по хоккею на Кубке Первого канала 2021 года, а также матч с командой Финляндии, который завершился поражением в овертайме со счётом 2:3.



«Говорю в качестве болельщика: для ребят из КХЛ ворота в сборную открыты. Если будут показывать результат и игру на тот или иной момент, то, наверное, тренерский штаб их пригласит. Результатом сборной на Кубке Первого канала удовлетворён. Но всё равно есть места, на которые можно приглашать ребят, которые проявят себя более целеустремлённо», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, победителем Кубка Первого канала — 2021 стала сборная Финляндии.