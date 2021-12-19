Жамнов — об удалениях Кадейкина: они от большого желания, надо сделать правильные выводы

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал удаления форварда Александра Кадейкина в матчах Кубка Первого канала, а также во встрече с Финляндией (2:3, ОТ), после которого российская команда пропустила шайбу.



«Опять удаление Кадейкина и гол в наши ворота? Эти удаления по делу. Правильные удаления. Может, не хватает концентрации. Бывает такое, когда в игре тебя перехлёстывает. Думаю, от большого желания, он сам это прекрасно понимает. В дальнейшем ему надо делать правильные выводы. На таких турнирах каждое удаление влияет на результат», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



На прошедшем турнире Кадейкин провёл три матча, в которых не набрал результативных баллов, при этом заработав три удаления.