В сборной России прокомментировали спорный гол Войнова, вызвавший возмущение у финнов

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал второй гол команды в матче Кубка Первого канала с командой Финляндии (2:3, ОТ), который забил защитник Вячеслав Войнов. Шайба вызвала возмущение у финской команды.



«Наш второй гол – спорный момент. Как мне донесли, наш игрок был в белой зоне, вратарь стоял на линии вратарской. Поэтому здесь такой вопрос. Засчитали же. Наверное, вам лучше позвонить судьям. Мы понимали, когда брали челлендж, что может быть две минуты. Если НХЛ не поедет на Олимпиаду в Пекин, то тренером вратарей будет Сергей Наумов», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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