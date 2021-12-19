Михайлов: снять вратаря — неплохая идея. Но сегодня она сыграла против сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвёл итоги матча сборной России на Кубке Первого канала 2021 года с командой Финляндии (2:3, ОТ).



«Матч с финнами получился интересным. В первом периоде мы не смогли взломать оборонительные функции финской команды — они играли от обороны. Второй период был намного интереснее: наши нападающие стали пробивать и овладевать инициативой, особенно в позиционной игре. Третий период заставил сборную России играть более активно. Есть моменты, над которыми надо работать. Ту идею, которую предлагает тверской штаб, игроки не до конца понимают.



Решение тренерского штаба снять вратаря? Я всегда говорил и говорю: любая идея или эксперимент, если он приносит успех, поощряется. Но сегодня так получилось, что идея убрать вратаря сыграла против сборной. Но в жизни всё бывает. Сама идея неплохая. Зная, что в сборной за большинство отвечает Сергей Викторович, а в ЦСКА он это решение пару раз применял и оно приносило успех, делаем вывод: значит, это реально воплощать в жизнь. Но в этот момент надо очень дорожить шайбой», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.