Болельщики нарядились к Новому году, Россия уступила финнам в овертайме без вратаря. Фото

Сегодня, 19 декабря, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» сборная Финляндии стала обладателем Кубка Первого канала, в овертайме одержав победу в матче с Россией со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Решающую шайбу в овертайме забросил Сакари Маннинен. Российская сборная сменила вратаря на полевого, но после долгого контроля шайбы финны совершили перехват, Маннинен готов был её отправить в пустые ворота, но получил по ногам. Такая подножка трактуется как взятие ворот.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвёл итоги встречи.



«Посыл был один – выиграть. Буллиты есть буллиты, а здесь есть возможность. Сергей Фёдоров практикует это в ЦСКА, мы решили попробовать. В этой ситуации сказалась концентрация. Четыре игры за пять дней, накладывается усталость. Мы старались держать темп, с этой командой очень тяжело играть. Финны играют в оборонительный хоккей и строят игру на контратаках. Мы хотели выиграть матч в овертайме, но сложилось так. У меня нет претензий к хоккеистам, ребята отдавались в каждом матче. Ребята старались всё выполнять, всё можно попробовать только в играх, мы всё пробовали. Почему бы не попробовать снять вратаря? Был шанс, мы решили попробовать, рискнуть, не получилось. Мы смотрели всех кандидатов в разных ситуациях, это было изначально главным. Играть на Олимпиаде и сменить вратаря? Давайте доживём до этого времени и там будет видно».

Лучшие кадры с матча Россия — Финляндия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.