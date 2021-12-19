Финский журналист: Россия — большой лузер. Финляндия унизила её сборную на её же земле
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Финский журналист Пекка Ялонен прокомментировал итоги Кубка Первого канала, а также победу сборной Финляндии в матче с командой России (3:2, ОТ).
«Россия – большой лузер. Финляндия выиграла 3:2 в овертайме в Москве и унизила сборную России на её же земле», — написал Ялонен в «Твиттере».
Напомним, сборная Финляндии одержала победу на Кубке Первого канала. В общем зачёте Еврохоккейтура финны также располагаются на первом месте, набрав 13 очков после шести проведённых встреч. На второй строчке находится команда Швеции с 12 баллами, замыкает тройку российская команда, имеющая 10 баллов (без учёта встречи с Канадой).
Следующий этап Еврохоккейтура — Хоккейные игры Beijer — пройдёт в 2022 году в Швеции.
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