Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Финский журналист: Россия — большой лузер. Финляндия унизила её сборную на её же земле

Финский журналист: Россия — большой лузер. Финляндия унизила её сборную на её же земле
Комментарии

Финский журналист Пекка Ялонен прокомментировал итоги Кубка Первого канала, а также победу сборной Финляндии в матче с командой России (3:2, ОТ).

«Россия – большой лузер. Финляндия выиграла 3:2 в овертайме в Москве и унизила сборную России на её же земле», — написал Ялонен в «Твиттере».

Напомним, сборная Финляндии одержала победу на Кубке Первого канала. В общем зачёте Еврохоккейтура финны также располагаются на первом месте, набрав 13 очков после шести проведённых встреч. На второй строчке находится команда Швеции с 12 баллами, замыкает тройку российская команда, имеющая 10 баллов (без учёта встречи с Канадой).

Следующий этап Еврохоккейтура — Хоккейные игры Beijer — пройдёт в 2022 году в Швеции.

Новость по теме
Финский журналист — о спорном голе Войнова: это скандал, но Россия привыкла жульничать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021