Жамнов: будем собираться с тренерским штабом и сообща определять кандидатов на Олимпиаду

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, как будет приниматься решение о вызове игроков в национальную команду на Олимпийские игры 2022 года.



«Состав мы определяем сообща. Илья Ковальчук, тренерский штаб. Илья следит за кандидатами в Северной Америке, я здесь буду находиться. Ждём 10 января. Дальше будет ясно, будем собираться вместе тренерским штабом и определять кандидатов на Олимпиаду. Все решения принимаем сообща.



Хотели дать защитнику Никишину отдохнуть, но есть нюансы, микротравмы у игроков, поэтому он сегодня вышел. Он играл лучше от матча к матчу, поэтому получил место в составе. Все клубы в КХЛ играют в разные системы, тактики, в зависимости от подбора хоккеистов. Мы объясняли игрокам, как защитник должен играть как центральный. Некоторым ребятам приходится перестраиваться, действовать по-другому.



Что я себе представлял, так и сложилось. У каждого был свой фронт работы, каждый отвечал за определённые направления на лавке, мы всё время общаемся. Каждый видит, что нужно подкорректировать. Общение было постоянно и даже чересчур много. В дальнейшем нам будет проще. Мы четыре игры сыграли, уже всё понятно, кто за что отвечает и как мы должны работать на лавке.



Стараемся, чтобы не было давления на ребят. Все они умеют играть, мы им это говорим после каждого матча. Как только начинается вальяжность, невыполнение игровой дисциплины, сразу начинаются сложности. На Олимпиаде будет какое-то волнение присутствовать. Это задача всего тренерского штаба, чтобы был хороший микроклимат и не было давления», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.