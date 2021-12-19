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Все голы и видеообзор матча Россия — Финляндия на Кубке Первого канала — 2021

Все голы и видеообзор матча Россия — Финляндия на Кубке Первого канала — 2021
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Сегодня, 19 декабря, состоялся заключительный матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречались с Финляндией. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 19-й минуте счёт открыл финский форвард Валттери Мереля. На 36-й минуте ответную шайбу забросил российский защитник Артём Минулин.

На 58-й минуте сравнял счёт защитник Вячеслав Войнов. Решающую шайбу в овертайме в пустые ворота забросил Сакари Маннинен.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, благодаря этой победе финская команда стала обладателем Кубка Первого канала — 2021.

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