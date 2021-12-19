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Ilta-Sanomat: Финляндии удалось испортить празднования русским

Ilta-Sanomat: Финляндии удалось испортить празднования русским
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Сборная Финляндии обыграла в овертайме команду России со счётом 3:2 на Кубке Первого канала.

«Форма хозяев вызвала удивление у финских телезрителей. Таким образом, Ассоциация хоккея России отметила 75-летие советского и российского хоккея.

Россия играла в белой форме сборной CCCP, которая использовалась в период с 1964 по 1968 год. В то время команда не проигрывала на чемпионатах мира и выиграла два олимпийских золота в Инсбруке в 1964 году и в Гренобле в 1968 году.

«Львам» удалось испортить празднования русским на «ЦСКА-Арене», — говорится в материале Ilta-Sanomat.

Напомним, сборная Финляндии одержала победу на Кубке Первого канала. Также финская команда вышла на первое место в общем зачёте Еврохоккейтура.

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