Ilta-Sanomat: Финляндии удалось испортить празднования русским

Сборная Финляндии обыграла в овертайме команду России со счётом 3:2 на Кубке Первого канала.



«Форма хозяев вызвала удивление у финских телезрителей. Таким образом, Ассоциация хоккея России отметила 75-летие советского и российского хоккея.



Россия играла в белой форме сборной CCCP, которая использовалась в период с 1964 по 1968 год. В то время команда не проигрывала на чемпионатах мира и выиграла два олимпийских золота в Инсбруке в 1964 году и в Гренобле в 1968 году.



«Львам» удалось испортить празднования русским на «ЦСКА-Арене», — говорится в материале Ilta-Sanomat.



Напомним, сборная Финляндии одержала победу на Кубке Первого канала. Также финская команда вышла на первое место в общем зачёте Еврохоккейтура.