Ilta-Sanomat: Финляндии удалось испортить празднования русским
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Сборная Финляндии обыграла в овертайме команду России со счётом 3:2 на Кубке Первого канала.
«Форма хозяев вызвала удивление у финских телезрителей. Таким образом, Ассоциация хоккея России отметила 75-летие советского и российского хоккея.
Россия играла в белой форме сборной CCCP, которая использовалась в период с 1964 по 1968 год. В то время команда не проигрывала на чемпионатах мира и выиграла два олимпийских золота в Инсбруке в 1964 году и в Гренобле в 1968 году.
«Львам» удалось испортить празднования русским на «ЦСКА-Арене», — говорится в материале Ilta-Sanomat.
Напомним, сборная Финляндии одержала победу на Кубке Первого канала. Также финская команда вышла на первое место в общем зачёте Еврохоккейтура.
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