Жамнов заявил, что тренерский штаб хочет большей практики для игроков сборной в СКА

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после матча Кубка Первого канала с Финляндией (2:3, ОТ) рассказал, что тренерский штаб национальной команды хочет, чтобы игроки национальной команды из санкт-петербургского СКА получали большую игровую практику в клубе.



«Постараемся, чтобы у ребят была игровая практика. По Александру Самонову нам бы хотелось, чтобы он играл, парень перспективный. Мы его вызвали в сборную, чтобы поднять дух, настроение.



Считаем, что даже 20 минут, что он получил, помогут в этом плане. Он сыграл достойно. Хочется, чтобы у кандидатов в Пекин была игровая практика перед Олимпиадой», — сообщил Жамнов на пресс-конференции.



Сборная России завершила Кубок Первого канала на втором месте, набрав 7 очков после трёх встреч.