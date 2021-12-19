Жамнов заявил, что тренерский штаб хочет большей практики для игроков сборной в СКА

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после матча Кубка Первого канала с Финляндией (2:3, ОТ) рассказал, что тренерский штаб национальной команды хочет, чтобы игроки национальной команды из санкт-петербургского СКА получали большую игровую практику в клубе.
«Постараемся, чтобы у ребят была игровая практика. По Александру Самонову нам бы хотелось, чтобы он играл, парень перспективный. Мы его вызвали в сборную, чтобы поднять дух, настроение.
Считаем, что даже 20 минут, что он получил, помогут в этом плане. Он сыграл достойно. Хочется, чтобы у кандидатов в Пекин была игровая практика перед Олимпиадой», — сообщил Жамнов на пресс-конференции.
Сборная России завершила Кубок Первого канала на втором месте, набрав 7 очков после трёх встреч.
- 19 декабря 2021
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