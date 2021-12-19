Кадейкин — лидер сборной России по игре на вбрасываниях по итогам КПК, у Шипачёва — 59%

Нападающий сборной России по хоккею Александр Кадейкин стал лидером команды по проценту выигранных вбрасываний по итогам Кубка Первого канала 2021 года, сообщает InStat.



Процент успешных вбрасываний среди нападающих на Кубке Первого канала:



Александр Кадейкин – 63% (33 из 52);

Вадим Шипачёв – 59% (16 из 27);

Владимир Ткачёв – 54% (14 из 26);

Михаил Григоренко – 50% (5 из 10);

Иван Морозов – 50% (3 из 6);

Павел Карнаухов – 49% (21 из 43);

Артём Анисимов – 36% (10 из 28);

Артём Галимов – 35% (6 из 17);

Кирилл Семёнов – 11% (1 из 9).

Сборная России заняла на Кубке Первого канала второе место, набрав семь баллов после трёх встреч (без учёта победного матча с Канадой).