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Сборная Канады может сняться с Кубка Шпенглера

Сборная Канады может сняться с Кубка Шпенглера
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Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что сборная Канады может не принять участия в Кубке Шпенглера 2021 года.

«На фоне беспокойства за безопасность всех участников и заботы о здоровье сборная Канады по хоккею рассматривает возможность отказа от предстоящего Кубка Шпенглера», — написал Дрегер в «Твиттере».

Предстоящий 94-й Кубок Шпенглера должен пройти с 26 по 31 декабря 2021 года в швейцарском Давосе на стадионе «Вайллант Арена». На предстоящий турнир заявлено шесть команд, в число которых входят: сборная Канады, «Фрёлунда» (Швеция), «КалПа» (Финляндия), «Спарта» (Чехия), «Давос», «Амбри-Пиотта» (обе — Швейцария).

Напомним, в 2020 году турнир впервые с 1956 года был отменён из-за пандемии коронавируса.

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