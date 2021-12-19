Сборная Канады может сняться с Кубка Шпенглера

Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что сборная Канады может не принять участия в Кубке Шпенглера 2021 года.



«На фоне беспокойства за безопасность всех участников и заботы о здоровье сборная Канады по хоккею рассматривает возможность отказа от предстоящего Кубка Шпенглера», — написал Дрегер в «Твиттере».



Предстоящий 94-й Кубок Шпенглера должен пройти с 26 по 31 декабря 2021 года в швейцарском Давосе на стадионе «Вайллант Арена». На предстоящий турнир заявлено шесть команд, в число которых входят: сборная Канады, «Фрёлунда» (Швеция), «КалПа» (Финляндия), «Спарта» (Чехия), «Давос», «Амбри-Пиотта» (обе — Швейцария).



Напомним, в 2020 году турнир впервые с 1956 года был отменён из-за пандемии коронавируса.