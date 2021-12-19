Россия — Финляндия: полная запись матча Кубка Первого канала — 2021

Сегодня, 19 декабря, состоялся заключительный матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречались с Финляндией. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Полную запись матча можно посмотреть на официальном сайте Первого канала.



На 19-й минуте счёт открыл финский форвард Валттери Мереля. На 36-й минуте ответную шайбу забросил российский защитник Артём Минулин. На 58-й минуте сравнял счёт защитник Вячеслав Войнов. Решающую шайбу в овертайме в пустые ворота забросил Сакари Маннинен.

Напомним, сборная Финляндии одержала победу на Кубке Первого канала, российская команда заняла второе место.