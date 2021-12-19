Ровно 104 года назад состоялись первые матчи в истории НХЛ

Ровно 104 года назад, 19 декабря 1917 года, были сыграны первые матчи Национальной хоккейной лиги в истории.



В первых двух встречах лиги «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» со счётом 7:4, а «Монреаль Уондерерс» оказался сильнее «Торонто Аренас» (10:9). Всего в первом розыгрыше приняли участие четыре команды.



Первым обладателем Кубка Стэнли в сезоне-1917/1918 стал «Торонто Мэйпл Лифс», переигравший в финальной встрече «Ванкувер Миллионерс» со счётом 3-2.



Напомним, наибольшее количество Кубков Стэнли за 104-летнюю историю лиги выиграл «Монреаль Канадиенс» — 24 трофея, на втором месте — «Торонто Мэйпл Лифс» (13 кубков), на третьем — «Детройт Ред Уингз» (11 кубков).



В текущем сезоне первое место в общей таблице НХЛ занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 43 балла после 29 встреч.