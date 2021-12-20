Форвард «Сент-Луиса» и защитник «Виннипега» устроили драку в начале матча

В эти минуты на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». На 8-й минуте второго периода счёт 1:0 в пользу канадского клуба.
На седьмой минуте первого периода произошла драка между защитником хозяев Натаном Больё и нападающим «Сент-Луиса» Дакотой Джошуа. Победу по итогам одержал хоккеист «блюзменов».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте Bally Sports Midwest.
В составе «Виннипега» отличился датский нападающий Николай Элерс.
«Джетс» занимают девятое место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл после 29 встреч. «Сент-Луис» — на четвёртой строчке Запада, имея в своём активе 39 очков после 30 встреч.
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