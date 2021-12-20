НХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат на фоне увеличившихся случаев коронавируса. Лига и профсоюз игроков опубликовали заявление, в котором сообщили о продолжении сезона.

«Мы продолжим играть по расписанию регулярного сезона-2021/2022. Несмотря на то что в последнее время участились случаи положительных результатов теста на COVID среди игроков, тренеров и хоккейного персонала, число положительных случаев, приведших к появлению симптомов или серьезных заболеваний, было незначительным.

Поскольку практически все игроки и хоккейный персонал клубов полностью вакцинированы, необходимость временного закрытия отдельных команд должна по-прежнему рассматриваться в каждом конкретном случае. Эффект от недавно введенных усиленных мер профилактики и выявления будет оцениваться ежедневно. НХЛ и НХЛПА вместе со своими медицинскими экспертами будут отслеживать не только количество и характер положительных результатов COVID, но и глубину состава клубов, чтобы обеспечить здоровье и безопасность игроков и честность соревнований Лиги», — говорится в заявлении.