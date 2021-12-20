Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков на Олимпиаде-2022

НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков на Олимпиаде-2022
Комментарии

НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года, сообщается на официальном сайте ассоциации игроков НХЛ.

Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни.

Как сообщалось ранее, в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпийских играх участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.

Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.

Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в Национальной хоккейной лиге.

«Пока всё выглядит плохо». Что пишут в Америке о возможной остановке сезона НХЛ «Пока всё выглядит плохо». Что пишут в Америке о возможной остановке сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021