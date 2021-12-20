НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков на Олимпиаде-2022
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НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года, сообщается на официальном сайте ассоциации игроков НХЛ.
Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни.
Как сообщалось ранее, в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпийских играх участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.
Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.
Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в Национальной хоккейной лиге.
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