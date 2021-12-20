Коннолли дисквалифицировали на 4 матча за силовой приём на Керо

19 декабря на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) проходила очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева одержали победу в овертайме – итоговый счёт 4:3.

В первом периоде травму получил нападающий «Далласа» Таннер Керо – он попал под жёсткий силовой приём игрока гостей Бретта Коннолли. Керо унесли с площадки на носилках, позже он был доставлен в больницу для дальнейшего осмотра врачами. Коннолли был удалён до конца матча.

По итогам произошедшей ситуации Департамент безопасности игроков НХЛ принял решение дисквалифицировать Бретта Коннолли на четыре матча. Кроме того, по условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета среднегодовой зарплаты, хоккеист потеряет $70 000. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.