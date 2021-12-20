«Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Теодор Блюгерс, Дэнтон Хайнен и Майк Мэтисон. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Янне Куокканен и Натан Бастиан.



Эта победа стала седьмой кряду для «Питтсбурга».



«Нью-Джерси» же проиграл шестой раз подряд. Последний раз команда побеждала «Филадельфию Флайерз» 9 декабря со счётом 3:0.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.