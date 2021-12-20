Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси»

«Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Теодор Блюгерс, Дэнтон Хайнен и Майк Мэтисон. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Янне Куокканен и Натан Бастиан.

Эта победа стала седьмой кряду для «Питтсбурга».

«Нью-Джерси» же проиграл шестой раз подряд. Последний раз команда побеждала «Филадельфию Флайерз» 9 декабря со счётом 3:0.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Блюгерс – 09:19' (4x5)   0:2 Хайнен (Петтерссон, Цукер) – 21:03' (5x5)   1:2 Куокканен (Смит, Шарангович) – 22:20' (5x5)   1:3 Мэтисон (Симон, Руведел) – 49:31' (5x5)   2:3 Бастиан (Хэмилтон, Заха) – 51:12' (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021