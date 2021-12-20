«Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси»
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Теодор Блюгерс, Дэнтон Хайнен и Майк Мэтисон. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Янне Куокканен и Натан Бастиан.
Эта победа стала седьмой кряду для «Питтсбурга».
«Нью-Джерси» же проиграл шестой раз подряд. Последний раз команда побеждала «Филадельфию Флайерз» 9 декабря со счётом 3:0.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Блюгерс – 09:19' (4x5) 0:2 Хайнен (Петтерссон, Цукер) – 21:03' (5x5) 1:2 Куокканен (Смит, Шарангович) – 22:20' (5x5) 1:3 Мэтисон (Симон, Руведел) – 49:31' (5x5) 2:3 Бастиан (Хэмилтон, Заха) – 51:12' (5x4)
Комментарии
- 20 декабря 2021
-
05:50
-
05:33
-
04:23
-
02:14
-
02:01
-
01:53
-
01:36
-
01:15
-
00:54
-
00:12
- 19 декабря 2021
-
23:15
-
22:40
-
22:00
-
21:30
-
21:12
-
21:05
-
20:51
-
20:44
-
20:25
-
20:19
-
20:12
-
20:04
-
19:59
-
19:51
-
19:48
-
19:42
-
19:38
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:03
-
18:59
-
18:54
Партнерский контент