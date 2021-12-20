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Матчи «Детройт» отложены до 26 декабря

Матчи «Детройт» отложены до 26 декабря
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Национальная хоккейная лига объявила о переносе матчей «Детройт Ред Уингз» в связи с обеспокоенностью количеством заражений COVID в команде за последние дни. Решение было принято медицинскими штабами НХЛ, НХЛПА и клуба.

Решение об открытии тренировочных баз команды будет принято в ближайшие дни. Лига находится в процессе пересмотра расписания регулярного сезона для «Ред Уингз». Отложены встречи с «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд».

Свыше 100 хоккеистов на данный момент помещены в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Среди них трое россиян – это Никита Задоров («Калгари»), Андрей Свечников («Каролина») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

«Детройт» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 31 матча набрав 33 очка.

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